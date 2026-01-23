Juventus, nodo En-Nesyri. L’attaccante valuta, la Juve attende

La Juventus è in attesa della risposta decisiva di Youssef En-Nesyri. Dopo aver trovato l’intesa con il Fenerbahce, il club bianconero ha incontrato l’attaccante marocchino per convincerlo ad accettare il trasferimento a Torino. L’operazione, fondamentale per sopperire all’infortunio di Dušan Vlahović, è ormai nei suoi passaggi finali.

L’accordo con il Fenerbahce e i termini economici

Il direttore sportivo Marco Ottolini, recatosi personalmente a Istanbul, ha chiuso la trattativa con il club turco. La formula è quella del prestito oneroso da 5 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 19 milioni più altri 3 milioni in bonus legati alle prestazioni. La Juventus si accollerebbe interamente l’ingaggio di En-Nesyri.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il sì del giocatore è l’ultimo passo

Resta da sciogliere il nodo cruciale: il via libera di En-Nesyri. L’attaccante, reduce dalla finale di Coppa d’Africa con il Marocco, avrebbe già dato la sua disponibilità personale al progetto bianconero secondo alcune fonti. Altre, però, indicano che stia ancora valutando la proposta, cercando garanzie sportive prima di impegnarsi. La Juventus di Luciano Spalletti spera di chiudere rapidamente per offrire al tecnico l’attaccante di peso e fisicità che sta cercando.