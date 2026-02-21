Juventus, niente grazia: confermata la squalifica a Kalulu

È arrivata la decisione della FIGC: nessuna grazia per Pierre Kalulu. La richiesta presentata dalla Juventus dopo l’espulsione contro l’Inter è stata respinta. Il difensore francese resterà quindi squalificato e non sarà a disposizione per la prossima gara di Serie A.

Il club bianconero aveva invocato l’“acclarata ingiustizia” in merito al secondo cartellino giallo mostrato a San Siro, ritenuto eccessivo per il contatto con Alessandro Bastoni. Una linea difensiva costruita anche sulle dichiarazioni dello stesso centrale nerazzurro, che aveva ammesso l’inesistenza del fallo. Non è bastato.

Linea rigorosa della FIGC

La decisione conferma un orientamento chiaro: gli errori di valutazione tecnica rientrano nella discrezionalità arbitrale e non costituiscono presupposto sufficiente per un intervento straordinario. La Juventus sperava in un precedente favorevole, ma l’esito era tutt’altro che scontato.

Il precedente Lukaku

Il riferimento era al caso di Romelu Lukaku nel 2023, quando l’attaccante dell’Inter ottenne la revoca della squalifica dopo l’espulsione in Coppa Italia contro la Juventus, maturata in un contesto segnato da cori razzisti. In quel caso la decisione fu definita “eccezionale e straordinaria”.

Qui il quadro è diverso. Nessuna circostanza extra-sportiva, solo un episodio di campo. La Juventus dovrà ora riorganizzare la difesa senza Kalulu, in un momento cruciale della stagione.