Juventus, nel mirino Nathan Aké: sfida al Crystal Palace

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 2 Novembre 2025 · Aggiornato il 2 Novembre 2025

La Juventus cerca rinforzi in difesa

La Juventus prepara le mosse per il calciomercato invernale 2026 e mette nel mirino Nathan Aké, difensore olandese del Manchester City. Il club bianconero vuole aggiungere esperienza e duttilità alla retroguardia, e il profilo del trentenne nazionale dei Paesi Bassi è considerato ideale per il sistema di Luciano Spalletti.

Aké valuta l’addio al City

Aké ha collezionato soltanto cinque presenze in Premier League in questa stagione e sta riflettendo sul proprio futuro. Con la Coppa del Mondo 2026 alle porte, il difensore vuole giocare con continuità e sarebbe pronto a considerare un trasferimento già a gennaio. Il Manchester City, dal canto suo, non si opporrebbe in caso di offerta adeguata.

Sfida tra Juventus e Crystal Palace

Oltre alla Juventus, anche il Crystal Palace è interessato ad Aké, che rappresenta l’alternativa ideale a Marc Guehi, il quale lascerà il club a fine stagione. Tuttavia, la prospettiva di tornare protagonista in Serie A e di giocare in un club di vertice come la Juve potrebbe pesare nelle scelte del difensore.

Operazione da 22 milioni

Il valore di mercato di Aké è stimato intorno ai 22 milioni di euro. La Juventus valuta la fattibilità economica dell’operazione, che potrebbe chiudersi con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Una mossa di mercato che darebbe solidità e flessibilità alla linea difensiva bianconera.

