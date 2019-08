Juventus, Nedved: “Più difficoltà senza Sarri, sul mercato, Dybala e Higuain…”

JUVENTUS NEDVED – Pavel Nedved ha parlato alla vigilia della prima di campionato che la Juventus giocherà a Parma. Ecco le sue dichiarazioni:

“Non è un momento di transizione. Con il mercato aperto possiamo cogliere delle opportunità ma non credo siamo costretti. Siamo a posto così, se ci sarà possibilità, si farà qualcosa“.

Su Maurizio Sarri: “La polmonite non è una cosa semplice, è un grande lavoratore e vorrebbe stare in campo e in ufficio tutto il giorno, è un allenatore bravo che dedica molto tempo al campo. Ora sta meglio, ci sono delle difficoltà che abbiamo già vissuto con Antonio Conte quanto abbiamo giocato senza allenatore, sappiamo a cosa andiamo incontro“.

Su Paulo Dybala: “Dybala non può mai essere un problema perché è un grandissimo giocatore, tatticamente Maurizio lo sta utilizzando come falso 9, lo sta facendo bene. Ha avuto una pre-season molto importante anche se è partito più tardi, quindi ha forse una gamba più leggera“.

Gonzalo Higuain: “E’ giocatore della rosa, molto forte, se dico uno dei due-tre centravanti più forti del mondo non sbaglio. E’ un giocatore che ha tutto, velocità, fisico, tecnica. Anche lui ha fatto un precampionato molto positivo“.

Conte all’Inter: “Fa effetto perché ha fatto la storia della Juventus ma gli avversari sono in campo“.

