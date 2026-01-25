Juventus-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv

La domenica della 22ª giornata di Serie A propone uno degli appuntamenti più attesi della stagione: Juventus-Napoli. All’Allianz Stadium va in scena una sfida che pesa su classifica, ambizioni e morale, con entrambe le squadre chiamate a dare risposte forti in un momento delicato del campionato.

Le scelte di Spalletti

In casa Juventus, Luciano Spalletti valuta alcune soluzioni chiave. Sulla trequarti resta aperto il ballottaggio tra Conceicao e Miretti, mentre in attacco Openda insidia David per il ruolo di centravanti. In mediana spazio a Thuram al fianco di Locatelli, con McKennie confermato sulla corsia destra nonostante il lavoro personalizzato svolto in settimana. In difesa Bremer è chiamato agli straordinari, mentre tra i pali torna Di Gregorio.

Le scelte di Conte

Situazione complessa per il Napoli di Antonio Conte, alle prese con diverse assenze. Oltre ai già noti De Bruyne, Gilmour e Neres, sono out anche Politano e Rrahmani. Possibile panchina per i recuperati Meret e Lukaku, mentre Anguissa è costretto al forfait. In difesa chance dal primo minuto per Beukema, con Buongiorno e Juan Jesus. In avanti certezze Elmas e Hojlund, con l’ultima maglia contesa tra Vergara e Gutierrez. Convocabile il nuovo acquisto Giovane.

Dove vederla in tv

Juventus-Napoli sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky, con calcio d’inizio alle ore 18.00. Disponibile anche su NOW TV, app DAZN e canale Sky 251.