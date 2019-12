Mercato, Juventus e Napoli pensano allo scambio De Sciglio-Hysaj

JUVENTUS NAPOLI DE SCIGLIO HYSAJ - L'eventuale scambio potrebbe giovare a tutte le parti in causa: Sarri ritroverebbe l'albanese già allenato anche ad Empoli

JUVENTUS NAPOLI DE SCIGLIO HYSAJ – 4 giorni e il calciomercato invernale, chiamato anche come mercato di riparazione, prenderà il via. 4 giorni di tempo per le squadre per valutare le strategie da usare anche se poi, come sempre, queste stesse strategie possono cambiare a mercato iniziato in base alle occasioni che si presenteranno.

Se Inter e Fiorentina hanno già preannunciato che rinforzeranno la rosa a disposizione dei loro tecnici, anche chi apparentemente ha meno bisogno di intervenire, potrebbe comunque fare qualche operazione. E’ il caso, per esempio, di Juventus e Napoli che starebbero pensando ad uno scambio.

Secondo la Gazzetta dello Sport, bianconeri e azzurri starebbero lavorando allo scambio di due terzini. Mattia De Sciglio potrebbe volare in Campania e Elseid Hysaj in Piemonte. Non è un mistero, del resto, la stima che Sarri nutre nei confronti dell’albanese. Suo giocatore prima all’Empoli e poi al Napoli. Il classe ’94 con Sarri ha sempre giocato, diversamente da quanto accaduto con Ancelotti, e se avesse potuto, se lo sarebbe portato anche al Chelsea nell’estate del 2018.

JUVENTUS NAPOLI DE SCIGLIO HYSAJ – Lo scambio, insomma, accontenterebbe un po’ tutti. Sia De Sciglio, che alla Juventus non ha mai goduto della massima considerazione, soprattutto da parte della tifoseria, che Hysaj, al momento chiuso da Di Lorenzo. Ancora 4 giorni e poi qualcosa inizierà a muoversi.