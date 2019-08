Juventus Napoli, sfida al veleno tra polemiche ed esuberi

Juventus Napoli, la sfida nella sfida.

Ci siamo, Nord e Sud a confronto. Due società che negli ultimi anni hanno fatto grande la serie A, una per risultati, l’altra per tipologia di gioco e assetto societario. La sfida dell’anno ha subito un sapore particolare, il sapore di quel trofeo tanto ambito e di un record da mantenere. Si arriva a questa sfida con la consapevolezza che pur essendo una partita importante certo non può essere definita decisiva. Si affrontano Juventus Napoli, dopo le ultime polemiche relative alla vendita ristretta dei biglietti ai nati in Campania, e dagli errori arbitrali in Fiorentina Napoli che hanno segnato la prima giornata di campionato è giunto il momento di guardare avanti. Sia a Torino che a Napoli si respira aria tesa, di sfida, calcistica si intende. Gli ultimi movimenti di mercato hanno consolidato entrambe le formazioni ma sappiamo che i bianconeri hanno una marcia in più. Il Napoli potrebbe però approfittare dell’inizio stagione per sferrare qualche colpo a sorpresa al muro bianconero.

Juventus Napoli i precedenti

Juventus e Napoli si sono affrontate fino ad oggi ben 170 volte dove il Napoli ha vinto 40 incontri, pareggiati 32 e 72 sconfitte. Il Napoli ha segnato 160 gol alla Juventus e subiti ben 236. Se vogliamo entrare nello specifico ci sono inclusi nei 170 incontri, 11 di Coppa Italia, 3 di supercoppa Italiana, 2 Coppa Uefa e 2 in Serie B. Le restanti 152 partite sono incontri di Serie A.

Ricordiamo l’ultima vittoria del Napoli a Torino risale alla stagione 2017 – 2018 con gol di Koulibaly al 45’ del secondo tempo, facendo impazzire i tifosi azzurri e riaprendo la sfida scudetto.

L’ultima sconfitta invece risale alla stagione scorsa dove gli azzurri sono stati sconfitti in casa propria per 1-2.

Juventus Napoli, appuntamento sabato 30/08/2019 ore 20.45.

Dove si vede Juve-Napoli?

Juve-Napoli Sky – La gara tra Juventus e Napoli sarà visibile in esclusiva su Sky Sport, sul canale Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Previsto un ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio. La prima giornata di campionato sarà in esclusiva su Sky Sport e non sarà visibile su DAZN

Juve Napoli streaming, dove vederla

Dove guardare in streaming Juventus -Napoli? L’amichevole sarà visibile su Sky Go, Now Tv e sul digitale terrestre tramite l’abbonamento al pacchetto calcio di Sky Sport.

