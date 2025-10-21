Juventus, muro su Khéphren Thuram: le big d’Inghilterra al palo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 21 Ottobre 2025 · Aggiornato il 21 Ottobre 2025

La Juventus chiude la porta alle offerte inglesi

La Juventus ha fatto sapere ai principali club della Premier League che Khéphren Thuram non è in vendita. Una posizione ferma, comunicata a Chelsea, Arsenal, Liverpool e Tottenham Hotspur, che avevano manifestato concreto interesse per il centrocampista francese.

Una strategia di mercato calcolata

Secondo quanto riportato da Tutto Juve, la mossa della dirigenza bianconera potrebbe avere anche una valenza tattica. Negare la disponibilità al trasferimento, infatti, potrebbe essere un modo per far lievitare il prezzo del giocatore, oggi stimato intorno ai 40 milioni di euro da Transfermarkt. L’ex OGC Nizza, arrivato a Torino nell’estate del 2024 per circa 20 milioni, si è rapidamente imposto come uno dei punti fermi del centrocampo bianconero.

Thuram simbolo del nuovo progetto tecnico

Con un contratto in scadenza nel 2029, Thuram rappresenta uno dei pilastri del progetto di rinnovamento tecnico avviato dalla Juventus. Le sue prestazioni, fatte di dinamismo, forza fisica e visione di gioco, lo hanno reso indispensabile nel sistema di Motta prima e Tudor poi, attirando al tempo stesso l’attenzione dei grandi club europei.

Il messaggio della Juventus è chiaro

Per ora, la Juventus non ha alcuna intenzione di privarsi del suo centrocampista: solo un’offerta fuori mercato potrebbe far cambiare idea alla dirigenza, che considera Khéphren Thuram un punto di riferimento per il presente e il futuro bianconero.

