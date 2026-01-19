Juventus, muro Palace per Mateta: richiesta alta e trattativa in salita

La Juventus prova a muoversi con decisione sul mercato offensivo, ma la strada che porta a Jean-Philippe Mateta si presenta subito in salita. Il Crystal Palace, infatti, ha respinto la prima proposta bianconera per l’attaccante francese, ritenuta insufficiente dal club inglese.

La prima proposta bianconera

L’offerta della Juventus prevedeva un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni, legato alla qualificazione in Europa League, per un’operazione complessiva da 30 milioni. Una formula che non ha convinto il Crystal Palace, deciso a incassare subito e senza condizioni.

La posizione del Crystal Palace

Il club londinese non considera Mateta incedibile, ma chiede una cifra netta e immediata: 40 milioni di euro. Una valutazione che riflette sia il rendimento del giocatore in Premier League sia la fase di transizione che il Crystal Palace sta vivendo, con la ricerca di un nuovo allenatore e la volontà di non indebolire l’organico nell’immediato.

La strategia della Juventus

La Juventus sta riflettendo se rilanciare, consapevole dei margini ridotti di trattativa. Il club bianconero punta a un’operazione sostenibile e preferirebbe mantenere la formula del prestito iniziale, anche per gestire il bilancio. Un aspetto, però, gioca a favore della Juventus: Mateta non ha ancora rinnovato il contratto ed è incuriosito dall’ipotesi Serie A.