Juventus, Motta saluta in anticipo? Tudor osserva

Juventus Motta Tudor – La Juventus nelle ultime settimane ha collezionato diversi risultati deludenti salutando in modo definitivo la corsa scudetto ma non solo: senza una svolta immediata i bianconeri rischiano di dire addio anche alla qualificazione alla prossima Champions League. Per questo motivo, come riportato da Fabrizio Romano, proseguono i ragionamenti della dirigenza sul futuro a breve termine di Thiago Motta.

Prossima partita decisiva

Con la pesante sconfitta di Firenze la Juventus ha perso il quarto posto in classifica a favore del Bologna: uno smacco doppio per l’attuale allenatore Motta che rischia ora di salutare Torino in netto anticipo. Nulla è (ancora) compromesso ma serve un cambio di passo deciso per non perdere il treno della qualificazione: la prossima partita sarà fondamentale per il futuro di Thiago. L’avversario sarà il Genoa, alla portata dei bianconeri ma in buona condizione; una squadra da non sottovalutare.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Arriva Tudor?

In caso di ulteriore risultato negativo e conseguente esonero la Juventus potrebbe considerare il nome di Igor Tudor come traghettatore fino a fine stagione. Da calciatore, il croato ha vestito la maglia bianconera per sei stagioni ed è rimasto nel cuore dei tifosi. Il tecnico ex Lazio sarebbe pronto a guidare la squadra nelle ultime partite in attesa della prossima annata: tutto dipenderà dalla sfida contro il Genoa.

LEGGI ANCHE: