 Salta al contenuto
Juventus Calcio News 24 / 7

Juventus, Motta saluta in anticipo? Tudor osserva

Jacopo Petricciuolo
2 min
Igor Tudor

Juventus Motta Tudor – La Juventus nelle ultime settimane ha collezionato diversi risultati deludenti salutando in modo definitivo la corsa scudetto ma non solo: senza una svolta immediata i bianconeri rischiano di dire addio anche alla qualificazione alla prossima Champions League. Per questo motivo, come riportato da Fabrizio Romano, proseguono i ragionamenti della dirigenza sul futuro a breve termine di Thiago Motta.

Prossima partita decisiva

Con la pesante sconfitta di Firenze la Juventus ha perso il quarto posto in classifica a favore del Bologna: uno smacco doppio per l’attuale allenatore Motta che rischia ora di salutare Torino in netto anticipo. Nulla è (ancora) compromesso ma serve un cambio di passo deciso per non perdere il treno della qualificazione: la prossima partita sarà fondamentale per il futuro di Thiago. L’avversario sarà il Genoa, alla portata dei bianconeri ma in buona condizione; una squadra da non sottovalutare.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Arriva Tudor?

In caso di ulteriore risultato negativo e conseguente esonero la Juventus potrebbe considerare il nome di Igor Tudor come traghettatore fino a fine stagione. Da calciatore, il croato ha vestito la maglia bianconera per sei stagioni ed è rimasto nel cuore dei tifosi. Il tecnico ex Lazio sarebbe pronto a guidare la squadra nelle ultime partite in attesa della prossima annata: tutto dipenderà dalla sfida contro il Genoa.

 

LEGGI ANCHE:

  1. Nikola Krstovic nel mirino del Torino per il reparto offensivo
  2. Lazio prepara l’assalto a Jacopo Fazzini: trattativa con l’Empoli
  3. Fenerbahçe punta su Mile Svilar come sostituto di Livaković
  4. Napoli su Sam Beukema: obiettivo per il mercato estivo
  5. Inter e Napoli su Lorenzo Lucca: l’attaccante scalda il mercato
  6. Rafiu Durosinmi vicino alla Lazio: accordo in dirittura d’arrivo
  7. Maduka Okoye nel mirino di Bournemouth e PSV: futuro in bilico?
  8. Galatasaray, Morata: “Vorrei restare, ma ho un contratto col Milan”

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria

BONUS SPORT

150% Fino A 250€

Prelievo Veloce Quote Top Live Betting
OTTIENI BONUS