Juventus, Milinkovic-Savic nel mirino: ecco il piano di Tudor
Foto © Stefano D’Offizi
Milinkovic-Savic obiettivo bianconero
MILINKOVIC-SAVIC JUVENTUS – La Juventus prepara le mosse per il calciomercato invernale 2026 e in cima alla lista di Igor Tudor spicca Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, oggi all’Al-Hilal, sta valutando un ritorno in Europa dopo l’esperienza in Arabia. I bianconeri cercano qualità e fisicità per rinforzare un reparto che al momento poggia soprattutto sulle certezze di Khephren Thuram e Manuel Locatelli.
Il nodo ingaggio e la trattativa
L’operazione non è semplice. Milinkovic-Savic percepisce circa 20 milioni di euro annui, cifra insostenibile per i parametri della Juventus. Per rivederlo in Serie A, sarà necessario un sacrificio economico da parte del giocatore, disposto a ridurre sensibilmente le proprie richieste. I primi contatti sono già stati avviati e il club bianconero monitora la situazione con attenzione.
Come giocherebbe nella Juventus di Tudor
Dal punto di vista tattico, l’arrivo di Milinkovic-Savic potrebbe portare Tudor a modificare il suo attuale 3-4-2-1. Possibile il ritorno al 3-5-2, con il serbo mezzala destra e Locatelli regista centrale, affiancato da Thuram a sinistra. Un’altra opzione sarebbe il 4-3-1-2, con Milinkovic-Savic sempre mezzala e Kenan Yildiz alle spalle delle punte.
L’acquisto del serbo garantirebbe un salto di qualità notevole, ma resta da capire se i costi complessivi renderanno l’operazione davvero percorribile.
