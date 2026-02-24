Juventus, McKennie rinnova: accordo fino al 2030

La Juventus si muove in anticipo e mette un altro tassello nel progetto tecnico. Dopo aver blindato Kenan Yildiz, il club bianconero ha trovato l’intesa per il rinnovo di Weston McKennie, in scadenza il prossimo 30 giugno.

Accordo raggiunto, firma imminente

L’intesa è definita: contratto prolungato di quattro stagioni, fino al 2030. La firma è attesa la prossima settimana, dopo la trasferta di Serie A a Roma. Un segnale chiaro della volontà della Juventus di consolidare l’ossatura della squadra, respingendo i tentativi di inserimento di altri top club italiani, tra cui Inter e Milan, che avevano sondato il terreno per un eventuale colpo a parametro zero.

Numeri e centralità nel progetto

Classe 1998, McKennie è arrivato nel 2020 dallo Schalke 04 per 26,5 milioni di euro. Da allora ha collezionato 218 presenze in bianconero, con 25 gol e 26 assist. In questa stagione ha già messo insieme 36 presenze, 7 reti e 7 assist, confermandosi uno degli uomini più duttili e affidabili della rosa.

Dopo il prestito al Leeds United nel 2023, il centrocampista statunitense è tornato a Torino con maggiore maturità e continuità. Il nuovo accordo prevede un adeguamento dell’ingaggio: dagli attuali 2,5 milioni netti a oltre 4 milioni a stagione, bonus inclusi.

Una scelta tecnica e strategica. La Juventus punta su McKennie come elemento chiave per il presente e per il futuro.