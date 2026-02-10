Juventus, McKennie al centro del futuro: rinnovo prioritario

La Juventus ha tracciato la rotta per il futuro immediato e, tra le priorità della dirigenza bianconera, spicca il rinnovo di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense è diventato un perno del progetto tecnico e il contratto in scadenza tra cinque mesi impone una scelta rapida e ponderata.

La situazione è chiara. McKennie è un titolare fisso nello scacchiere di Luciano Spalletti, allenatore che ne ha valorizzato duttilità, inserimenti e continuità di rendimento. I numeri parlano: con 7 gol stagionali, il texano è il centrocampista più prolifico della Serie A considerando tutte le competizioni. Un dato che rafforza la convinzione del club.

La conferma di Ottolini e la linea della Juventus

A confermare la ripresa dei colloqui è stato Marco Ottolini, direttore sportivo della Juventus, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset. Le sue parole hanno chiarito la volontà del club di affrontare con decisione il tema rinnovi, dopo aver chiuso il mercato invernale, sottolineando la soddisfazione per il lavoro di Spalletti e la centralità di McKennie.

La Juventus del futuro, già costruita attorno a Kenan Yildiz, passa anche dal centrocampista statunitense. La fiducia tecnica non è in discussione, resta da trovare l’equilibrio economico.

Richieste, sondaggi e volontà del texano

Secondo Tuttosport, McKennie chiede un adeguamento fino a 4 milioni di euro a stagione, oltre alle commissioni per il suo entourage. Un investimento rilevante, ma coerente con il rendimento offerto. Nel frattempo non mancano i sondaggi: Inter e Atletico Madrid osservano con attenzione, mentre l’opzione MLS non convince il classe 1998.

La priorità, però, resta una sola. McKennie vuole restare alla Juventus, e ora il club prova ad accelerare per chiudere la partita senza strappi.