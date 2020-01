Juventus, Matuidi: “Roma grande squadra, servirà una gran partita per vincere”

JUVENTUS MATUIDI – Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus è stato intervistato da Sky Sport in vista della trasferta di campionato contro la Roma, match in programma domenica sera. Queste le impressioni del giocatore bianconero:

“Sarà una grande partita molto difficile, la Roma è una grande squadra, ha un gioco offensivo come noi. Giocheranno in casa, i tifosi saranno dietro e dovremo essere pronti a fare una grande partita per vincere. La Juve quando gioca, gioca solo per vincere“.

Diawara e Veretout a centrocampo per la Roma, si parlerà francese come Matuidi: “Giocatori che hanno qualità, dovremo essere pronti a fare una bella partita. Dobbiamo ancora crescere e fare di più“.

OLTRE A “JUVENTUS, MATUIDI…”, LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO:

Napoli, Manolas: “Gattuso preparato, tifosi nostra forza allo stadio. La Lazio…”

Coppa Italia, oggi e settimana prossima in programma gli ottavi

Mercato Inter, Ashley Young vuole solo i nerazzurri

Milan, Fabio Borini approda all’Hellas Verona

Verona, Juric domenica ritrova il Genoa: nessuna rivincita

Pellegrini: “Anno di cambiamenti a Roma, ma la Champions è il nostro obiettivo”

Repubblica: “Icardi vuole solo la Juventus”

Ronald Matarrita, l’intermediario: “Sondaggi da parte di Sassuolo e Torino” – ESCLUSIVA EC

Fabricio Bustos, l’intermerdiario: “Sampdoria e Udinese interessate” – ESCLUSIVA EC

Mercato Milan, Politano, incontro con gli agenti. La situazione

Mercato Inter, Orsolini, si lavora per giugno – ESCLUSIVA EC

Parma: Kurtic, il centrocampista è in arrivo dalla Spal

Atletico Madrid, problemi per Cavani e spunta Milik

Fiorentina Commisso: “Prenderò tre giocatori, sul nuovo stadio…”

Bologna: Barrow Ibanez, dall’Atalanta arrivano i due giovani

Roma, Dzeko: “Saremo pronti con la Juventus, bisogno di punti più che dei miei goal”

Milan – Han Li racconta la sua verità: “Danneggiati dai media. E Elliott…”

Roma, Cristante rinnova: è il secondo in due giorni

Cagliari, Pavoletti: “Ibra idolo, bello vederlo dal vivo sabato. Proviamo a stare in alto”

Zaniolo: “La prima chiamata in Nazionale una sorpresa! Pensavo fosse un errore!”

Mercato Genoa, il mercato da Falque passando per le cessioni

Manchester City, Cancelo in uscita: su di lui, anche il Bayern Monaco

Milan, si complica la trattativa col Barcellona per Todibo

Roma, Kolarov rinnova: “Gran soddisfazione, voglio migliorare e crescere con questo club”