Juventus, Marco Ottolini torna a casa: ufficiale il nuovo ruolo

Marco Ottolini, ex dirigente del Genoa, torna alla Juventus: ufficiale il ruolo da Direttore Sportivo; il restyling bianconero è completo

OTTOLINI MARCO UFFICIALE JUVENTUS – Sotto altre vesti dirigenziali, ma esattamente da dove era partito per la destinazione Genova. Marco Ottolini torna a casa e lo fa da nuovo Direttore Sportivo della Juventus, club che attraverso un comunicato ufficiale ne ha reso noto l’ingaggio. Fino a quattro anni fa, infatti, l’ormai ex dirigente del Grifone si era disimpegnato da osservatore, prima, e con altri incarichi del settore giovanile, poi. Secondo quanto riferito dal portale Il Bianconero, dunque, nel giorno della riapertura del mercato con la sessione invernale, la Vecchia Signora definisce il restyling ai vertici dopo diversi anni di stravolgimenti. Quello di Ottolini rappresenta l’ultimo tassello per completare il puzzle dirigenziale, che aveva già assistito agli arrivi di Damien Comolli (Chief Executive Officer), Modesto (Direttore Area Tecnica) e Giorgio Chiellini (Director of Football Strategy).

L’esperienza quadriennale a Genova si è rivelata preziosa per lo stesso DS, pronto al rientro alla base con altre competenze e consapevolezze. Saranno mesi importanti alla Continassa, tra il futuro della guida tecnica – con Luciano Spalletti pronto, secondo diversi rumors, a siglare il nuovo matrimonio con la Vecchia Signora sino al 2028 – e di diversi elementi a disposizione del Mister di Certaldo. Su tutti, quel Kenan Yildiz il cui rinnovo tiene ancora banco, con diversi e prestigiosi club pronti a sottoporre cifre più elevate all’entourage della stellina turca per condurla lontano dal firmamento torinese.

Spalletti, Yildiz, Vlahovic e non solo: tutti i nodi da sciogliere per Ottolini

Ma non solo: altro dossier da aprire al più presto sarà quello relativo alla situazione contrattuale di Dusan Vlahovic, centravanti vittima di un infortunio e il cui futuro resta sempre più in bilico. Per Marco Ottolini si prospetta tanto lavoro sin dai primi istanti nella sede della Juventus e il club bianconero lo accoglie con un “Bentornato” nel comunicato ufficiale. Il ritorno alla base è realtà.