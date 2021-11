Juventus, Marchisio: “Con Sarri non si sono trovati, le difficoltà…”

Claudio Marchisio ha parlato dal centro di Torino ai microfoni Sky Sport in vista di Lazio-Juventus e chiudendo con un commento sulla Nazionale. Le sue parole:

JUVENTUS – “Le difficoltà ci possono essere dopo nove anni di vittorie, la scelta di Max (Allegri) è ricaduta anche su questo: due anni con due allenatori diversi, andare su uno che conosce lo zoccolo duro insieme a giocatori che sono cambiati, serve del tempo. E’ andato via un giocatore come Cristiano Ronaldo gli ultimi giorni di mercato, ritrovarti senza non è mai semplice”.

SARRI-JUVENTUS – “Non c’ero, però credo non si sono trovati: il contesto di gioco di Sarri e i giocatori. Continuare a vincere non è mai semplice. Ora è alla Lazio che arrivava da un ciclo lungo con Simone Inzaghi e quando vai a cambiare, non è mai semplice portare una cultura diversa abituata tanti anni ad avere una certa identità. Non va etichettata come da dentro o fuori, è un big match da vivere nel presente e dopo una sosta per le Nazionali“.

NAZIONALE – “Siamo ai playoff, formula nuova con semifinale e finale, non sarà semplice. Dobbiamo essere noi in grado di stare vicini al gruppo di Mancini che ci ha fatto sognare agli Europei, abbiamo una squadra completa, ci sono momenti, generazioni e qualcosa manca davanti“.

