Juventus, Locatelli verso il rinnovo fino al 2030

Il capitano al centro del progetto

Tra la Juventus e Manuel Locatelli è pronto un nuovo sì: il centrocampista, oggi capitano e punto di riferimento dello spogliatoio, è vicino al rinnovo fino al 2030. Il contratto attuale scade nel 2028, ma le parti hanno già avviato contatti concreti per allungare l’intesa di altri due anni.

Arrivato a Torino nell’estate 2021, ai tempi del ritorno di Massimiliano Allegri, Locatelli ha attraversato stagioni complesse, tra critiche e cambi di guida tecnica. La svolta è arrivata con Luciano Spalletti, che lo ha rimesso al centro del gioco e del progetto.

Intesa con Spalletti

Il rapporto tra tecnico e giocatore non era scontato, soprattutto dopo l’esclusione dall’Europeo. Invece l’intesa è stata immediata. Spalletti gli ha restituito leadership e responsabilità, rilanciandolo anche nel giro della Nazionale italiana.

Oggi Locatelli è il volto della rinascita bianconera, simbolo di un gruppo che ha resistito alle pressioni e ritrovato equilibrio.

Strategia rinnovi

Dopo il prolungamento di Kenan Yildiz e quelli di Carlo Pinsoglio e Weston McKennie, la Juventus accelera sulla gestione contrattuale. Restano aperti i dossier Dusan Vlahovic e, più avanti, quello dello stesso Spalletti.

Blindare chi è stato rivitalizzato dal nuovo corso è il primo passo per costruire una squadra matura e competitiva. Per Locatelli, la Juventus è un sogno mai interrotto. E ora il futuro parla ancora bianconero.