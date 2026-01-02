Juventus-Lecce, Spalletti: “Non mi manca niente ma urgenza di dare soddisfazioni ai tifosi; panchina non un luogo d’attesa”

Luciano Spalletti ah parlato in conferenza stampa alla vigilia dalla gara casalinga della Juventus contro il Lecce. Di seguito, alcune dichiarazioni dell’allenatore toscano:

“I calciatori hanno lavorato bene, li ho visti determinati sul campo. Ogni giorno mette in palio un piccolo premio, visibile e non e poi la somma ti fa arrivare al risultato, mi aspetto diano continuità. Sono loro i protagonisti”. LA partita non è facile, conosco bene Di Francesco, un allenatore modernissimo dal punto di vista degli insegnamenti, un calcio sempre propositivo anche quando non li è andata bene. Sarà ina partita aperta, ti vengono a pressare, hanno fatto buonissime partite e ci vorrà tutta la nostra forza“.

Tante partite nelle prossime settimane: “Non facile preparare con queste tempistiche così ravvicinate ma ho avuto la fortuna di trovare uno staff che sa lavorare, mi hanno dato la possibilità di portare quattro collaboratori di primissima qualità che conosco da tempo, normale che qualche muscolo andrà in sofferenza e c’è bisogno di tutti.

Quelli che sono subentrati fino a questo momento hanno fatto vedere che la panchina non è solo un luogo d’attesa ma sono entrati nella maniera corretta, giusta e hanno ribaltato quello che è il discorso dello scorrimento della partita, questo diventa ormai fondamentale che quelli fuori non appartengono alla logica del “se serve”, ma sono dentro un piano ben prestabilito prima dell’inizio della partita, è lo shock momentaneo che ribalta l’equilibrio“.

Spalletti soddisfatto ma sottolinea: “Abbiamo margini, altrimenti sprechiamo potenzialità. Spero sia un anno che dia soddisfazioni ai nostri tifosi, abbiamo l’urgenza di dare delle soddisfazioni ai nostri tifosi, per cui la prima cosa da fare è impegnarsi ed essere molto professionisti, cercare di fare il meglio possibile anche perché la nostra tifoseria è una delle più numerose al mondo e meritano rispetto, attenzione, disponibilità totale“.

JUVENTUS-LECCE, SPALLETTI IN CONFERENZA: SECONDA PARTE

Il mercato di gennaio: “Sono già venuto con dei patti ad accettare la Juventus, non mi aspetto niente e sono contento dei calciatori che ho a disposizione, per il momento non ho bisogno di niente”.

Su Conceicao e alcuni singoli in chiave formazione: “Recuperato, è dentro la possibilità di essere scelto, abbiamo fuori Rugani e Gatti, Cabal viene in panchina“.

Discorsi sul futuro di Spalletti: “Se avevo bisogno di sentire qualcos’altro o più sicuro con un contratto di più anni, ne avrei parlato all’inizio. Sono a posto sotto tutti gli aspetti, qui ho trovato persone professioniste e rispettose dei ruoli. Abbiamo gli stessi obiettivi, stare in Champions e poi a giugno faremo le migliori valutazioni in base a dove siamo arrivati per il bene della Juventus e dei tifosi. A me attualmente non manca niente, non ho bisogno di niente“.

Chiusura sulle insidie contro il Lecce: “Qualche volta saremo costretti a rincorrere, un avversario di tuto rispetto, un club storico, un direttore di quelli sveglissimi, un allenatore che sa allenarli. Il rischio è di non farcela ma mettercela sempre tutta per essere belli ma soprattutto vincenti“.