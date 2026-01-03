Juventus-Lecce, probabili formazioni e dove vedere il match

La Juventus inaugura il 2026 davanti al proprio pubblico. Oggi, sabato 3 gennaio, allo Stadium arriva il Lecce per la diciottesima giornata di Serie A. Una gara che mette di fronte ambizioni e necessità diverse. I bianconeri di Luciano Spalletti cercano continuità dopo il successo contro il Pisa e occupano il quinto posto con 32 punti. I salentini, reduci dalla sconfitta contro il Como, sono quintultimi a quota 16 e hanno bisogno di risposte.

Juve, Spalletti cerca continuità

La Juventus si presenta con il consueto 3-4-2-1. Tra i pali Di Gregorio, difesa guidata da Bremer con Kalulu e Kelly. Sulle fasce McKennie e Cambiaso, mentre in mezzo agiscono Thuram e Locatelli. Sulla trequarti spazio a Zhegrova e Yildiz, a supporto di David. Una formazione pensata per tenere il controllo del gioco e aumentare il peso offensivo tra le linee.

Lecce, equilibrio e ripartenze

Il Lecce di Eusebio Di Francesco risponde con il 4-3-3. In porta Falcone, linea difensiva con Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo. A centrocampo Kaba, Ramadani e Maleh, davanti il tridente Pierotti, Stulic e Sottil. L’idea è chiara: compattezza e ripartenze rapide.

Juventus-Lecce, le probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti

Lecce (4-3-3) Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco

Dove vedere Juventus-Lecce

La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN e anche su Sky per gli abbonati con Zona DAZN al canale 214. Streaming disponibile sull’app DAZN. Calcio d’inizio alle 18, con la Serie A pronta a entrare nel vivo del nuovo anno.