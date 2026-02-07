Juventus-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv
Juventus-Lazio sarà il big match della 24esima giornata di Serie A, la quale si disputerà all’Allianz Stadium domenica 8 febbraio alle ore 20:45. I padroni di casa vorranno certamente riscattare la cocente eliminazione in Coppa Italia per 0-3 per mano dell’Atalanta, mentre i biancocelesti sono alla ricerca di punti che darebbero all’ambiente una serenità assente ormai da mesi.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
JUVENTUS-LAZIO: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING
La sfida tra bianconeri e capitolini sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, tramite l’applicazione disponibile su smart tv o console come PlayStation e Xbox, oppure tramite dispositivi come Amazon Fire Stick TV e Google Chromecast o TIMVISION Box. Juventus-Lazio sarà visibile anche per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento a Zona DAZN, sul canale 214 di Sky.
JUVENTUS-LAZIO, LE FORMAZIONI: CONCEICAO IN DUBBIO, TORNANO ROMAGNOLI E TAVARES
Queste le probabili formazioni delle die squadre:
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri
Luciano Spalletti ritrova Kenan Yildiz, pronto a mettere in difficoltà la retroguardia biancoceleste dopo aver riposato contro l’Atalanta in Coppa Italia. Dubbi sulle condizioni di Kelly e Conceicao, un po’ acciaccati: scaldano i motori Gatti e uno tra Miretti e il neo arrivato Boga, che può trovare il suo debutto in maglia bianconera. In attacco, David ancora favorito su Openda.
Per i biancocelesti torna Nuno Tavares dal primo minuto dopo diversi mesi, a causa dell’assenza di Pellegrini per squalifica. Un altro ritorno è quello di Romagnoli al centro della difesa dopo l’assenza contro il Genoa a causa delle vicende di mercato. Maldini confermato al centro dell’attacco, così come Pedro sulla sinistra al posto dell’infortunato Zaccagni.