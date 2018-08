Juventus-Lazio 2-0: la parola agli allenatori

Nel post partita di Juventus-Lazio, incontro terminato per 2-0 in favore dei campioni d’Italia, hanno parlato così, i due allenatori:

Allegri: “La squadra ha fatto una buona partita, avevamo di fronte una squadra molto fisica e tecnica e non era facile. Ci stiamo allenando tutti assieme da pochi giorni e i nuovi arrivato compreso Ronaldo devono ancora capire il calcio italiano. Bonucci ha fatto una grande partita, all’inizio abbiamo avuto un po’ di fretta nel girare la palla, ma è normale c’è tanto entusiasmo che accompagna la squadra e voglia di mettersi in luce”

Come di consueto Massimiliano Allegri ha twittato a fine gara:

La squadra è stata brava su molti aspetti anche se la frenesia a volte è nemica del risultato. #complimentiairagazzi e continuiamo cosí! — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) August 25, 2018

Queste invece le parole di Inzaghi riportate da www.gazzetta.it

“Non sono soddisfatto, abbiamo l’obbligo di fare di più. Contro Napoli e Juve abbiamo fatto due partite discrete, ma con queste squadre non basta. Siamo stati leggeri, sbagliando tanti passaggi. È vero che i bianconeri sono passati in vantaggio con un gran gol, ma non sono contento. Dobbiamo salire di condizione, tutti”.