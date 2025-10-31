Juventus, la prima di Spalletti a Cremona senza Yildiz e Kelly

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 31 Ottobre 2025

Yildiz e Kelly out per la prima di Spalletti

La prima Juventus di Luciano Spalletti nasce tra assenze pesanti. Contro la Cremonese, i bianconeri dovranno fare a meno di Kenan Yildiz e Lloyd Kelly, due dei pilastri della squadra nella prima parte di stagione. Il talento turco resterà a Torino per smaltire un fastidio al ginocchio, mentre il difensore inglese è fermo ai box per un problema alla schiena.

Yildiz a riposo, Kelly ai box

Per Yildiz si tratta della prima esclusione stagionale. Dopo il rigore realizzato contro l’Udinese, il numero 10 ha accusato un affaticamento che ha spinto lo staff medico a non rischiarlo. Situazione simile per Kelly, autentico stacanovista con 12 presenze su 12, sempre in campo per tutti i 1080 minuti. Entrambi dovrebbero tornare disponibili per la sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona.

Spalletti studia il modulo: 3-5-2 o 3-4-2-1

Alla vigilia della sua prima panchina bianconera, Spalletti ha diretto solo la rifinitura del pomeriggio. Con le defezioni di Yildiz e Kelly, il tecnico toscano potrebbe optare per un 3-5-2 o un 3-4-2-1, con Dusan Vlahovic riferimento offensivo. Buone notizie invece per Khephren Thuram, recuperato dopo il fastidio al polpaccio che lo aveva tenuto fuori contro l’Udinese.

La nuova Juventus riparte dunque tra incertezze e curiosità, in attesa di capire quale sarà la mano di Spalletti sul progetto bianconero.

