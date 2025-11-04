Juventus, Koopmeiners convince Spalletti: nuovo ruolo in difesa
Foto © Stefano D’Offizi
Koopmeiners si reinventa difensore nella Juventus di Spalletti
Una nuova veste tattica per Teun Koopmeiners: il centrocampista olandese della Juventus ha accolto con entusiasmo la decisione di Luciano Spalletti di arretrarlo in difesa, trovando in questa posizione un equilibrio ideale. “Ne ho parlato con Spalletti e con la società – ha spiegato a Sky Sport – in Olanda avevo già giocato in difesa e ora mi sento nel mio ruolo naturale. Da qui posso costruire e gestire il gioco meglio che a centrocampo”.
La trasformazione tattica voluta da Spalletti
Il tecnico toscano ha intravisto in Koopmeiners la capacità di impostare l’azione da dietro, migliorando la fluidità della manovra bianconera. Una scelta che, almeno nelle prime uscite, ha dato buoni risultati. L’ex Atalanta ha mostrato una visione di gioco utile nel gestire la pressione avversaria.
Autocritica e ambizione per la crescita della Juventus
L’olandese non nasconde però qualche rimpianto dopo la sfida con lo Sporting Lisbona: “Abbiamo avuto un’occasione per fare gol, ma mi pesa non esserci riuscito nel secondo tempo perché serviva la vittoria, anche per il campionato”. Parole che riflettono lo spirito di una squadra in costruzione, ma con segnali positivi evidenti.
La Juventus di Spalletti cresce passo dopo passo, e il nuovo Koopmeiners, reinventato difensore, potrebbe diventare uno dei simboli di questa evoluzione tattica.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo