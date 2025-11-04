Juventus, Koopmeiners convince Spalletti: nuovo ruolo in difesa

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 5 Novembre 2025 · Aggiornato il 5 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Koopmeiners si reinventa difensore nella Juventus di Spalletti

Una nuova veste tattica per Teun Koopmeiners: il centrocampista olandese della Juventus ha accolto con entusiasmo la decisione di Luciano Spalletti di arretrarlo in difesa, trovando in questa posizione un equilibrio ideale. “Ne ho parlato con Spalletti e con la società – ha spiegato a Sky Sport – in Olanda avevo già giocato in difesa e ora mi sento nel mio ruolo naturale. Da qui posso costruire e gestire il gioco meglio che a centrocampo”.

La trasformazione tattica voluta da Spalletti

Il tecnico toscano ha intravisto in Koopmeiners la capacità di impostare l’azione da dietro, migliorando la fluidità della manovra bianconera. Una scelta che, almeno nelle prime uscite, ha dato buoni risultati. L’ex Atalanta ha mostrato una visione di gioco utile nel gestire la pressione avversaria.

Autocritica e ambizione per la crescita della Juventus

L’olandese non nasconde però qualche rimpianto dopo la sfida con lo Sporting Lisbona: “Abbiamo avuto un’occasione per fare gol, ma mi pesa non esserci riuscito nel secondo tempo perché serviva la vittoria, anche per il campionato”. Parole che riflettono lo spirito di una squadra in costruzione, ma con segnali positivi evidenti.

La Juventus di Spalletti cresce passo dopo passo, e il nuovo Koopmeiners, reinventato difensore, potrebbe diventare uno dei simboli di questa evoluzione tattica.

LEGGI ANCHE: