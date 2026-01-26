Juventus insiste su Kolo Muani: il ‘ritorno’ è un rebus a tre

Dopo i passi falsi per Youssef En-Nesyri e Jean-Philippe Mateta, la Juventus riaccende i motori per il suo pallino di sempre: Randal Kolo Muani. Secondo gli ultimi rumors di mercato, i bianconeri hanno avviato nuovi contatti per riportare a Torino l’attaccante francese, protagonista di un convincente prestito nella seconda parte della scorsa stagione.

Un’operazione a tre: le resistenze di Tottenham e PSG

La trattativa, tuttavia, si presenta come un rebus a tre strati. Primo, il Tottenham, dove Kolo Muani milita in prestito dal Paris Saint-Germain, non ha intenzione di privarsi del giocatore a gennaio, nonostante i suoi minuti limitati. Secondo, il PSG, proprietario del cartellino, sarebbe restio a organizzare un’ulteriore cessione temporanea. Terzo, il Paris Saint-Germain potrebbe anche essere reticente a trattare con la Juventus, a causa delle relazioni tese dopo il fallimento delle negoziazioni estive.

Un rapporto speciale e la volontà del giocatore

L’unico elemento certo è la volontà del giocatore, che durante la sua esperienza a Torino aveva dichiarato: “Sono molto felice alla Juventus. Mi hanno accolto bene e mi sto divertendo. Spero di continuare qui”. La Juventus punta proprio su questo legame per far breccia. Tuttavia, senza l’apertura del Tottenham e del PSG, il sogno del ritorno di Kolo Muani rischia di spegnersi prima ancora di diventare realtà.