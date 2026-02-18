Juventus, infortunio Bremer: stop col Galatasaray

La notte di Champions League contro il Galatasaray lascia alla Juventus un conto pesante. Oltre al risultato, preoccupa l’infortunio di Bremer, costretto a lasciare il campo nel primo tempo della sfida di Istanbul valida per l’andata dei playoff.

Il momento dello stop

Il difensore brasiliano ha iniziato ad avvertire un dolore muscolare alla coscia destra intorno alla mezz’ora, pochi minuti prima del raddoppio firmato da Koopmeiners. Dopo un primo intervento dello staff medico a bordo campo, Bremer ha provato a stringere i denti rientrando momentaneamente in partita.

La sensazione, però, non era positiva. Il centrale ha alzato bandiera bianca poco dopo, chiedendo il cambio per evitare rischi maggiori. Al suo posto è entrato Gatti, richiamato in fretta dalla panchina da Luciano Spalletti.

Gli esami e le possibili conseguenze

Il problema riguarda il flessore della coscia destra. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto agli esami strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio e definire i tempi di recupero.

Per la Juventus si tratta di una tegola significativa. Bremer rappresenta il perno della difesa, soprattutto nelle gare europee dove fisicità e concentrazione fanno la differenza. Ora l’attenzione è tutta sugli esami: la stagione entra nella fase decisiva e Spalletti spera di non dover rinunciare a lungo al suo leader difensivo.