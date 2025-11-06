Juventus, incontro per il rinnovo di Vlahovic: segnali positivi

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 6 Novembre 2025 · Aggiornato il 6 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Juventus e Vlahovic, dialogo riaperto per il rinnovo

Secondo quanto riportato da Tuttomercato.com, la Juventus e Dusan Vlahovic hanno ripreso i contatti per valutare se esistano ancora le condizioni per proseguire insieme. Dopo settimane di incertezza sul futuro del centravanti serbo, il confronto tra le parti sembra tornare possibile, anche grazie all’intervento di Luciano Spalletti, che avrebbe svolto un ruolo di mediatore.

Spalletti, la chiave per ricucire il rapporto

L’allenatore bianconero, che considera Vlahovic un elemento centrale nel suo progetto tecnico, ha spinto per un chiarimento diretto tra giocatore e società. L’obiettivo è definire una linea comune in vista del 2026, evitando tensioni che possano condizionare il rendimento dell’attaccante durante la stagione.

Verso un nuovo contratto da top player

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe preparando un incontro per discutere i termini del rinnovo. Il club sarebbe disposto a offrire a Vlahovic un ingaggio da circa 8 milioni di euro a stagione, cifra che testimonierebbe la fiducia nella sua importanza tecnica e nel suo potenziale a lungo termine.

Il contratto attuale, superiore ai 22 milioni lordi, resta un tema delicato per la sostenibilità economica, ma i segnali in casa bianconera sono incoraggianti: il futuro di Vlahovic a Torino è ancora tutto da scrivere.

