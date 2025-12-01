Juventus in ansia: Vlahovic rischia due mesi e cambia l’attacco

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 1 Dicembre 2025 · Aggiornato il 1 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Vlahovic ko, Juventus chiamata a reagire

L’infortunio di Dusan Vlahovic piomba come una notizia pesante sul cammino della Juventus. L’attaccante serbo si è fermato nella sfida contro il Cagliari, accusando un problema muscolare durante una conclusione. Le parole di Luciano Spalletti, immediate e dirette, hanno disegnato un quadro complesso: il tecnico ha parlato di stiramento e le prime valutazioni indicano uno stop tra le sei e le otto settimane. Gli esami in corso dovranno confermare l’entità del guaio muscolare, ma il rischio è concreto.

Per i bianconeri, il forfait di Vlahovic rappresenta una perdita significativa sia tecnica che tattica.

Le opzioni di Spalletti per ridisegnare l’attacco

L’assenza del serbo costringe Spalletti a interventi mirati sull’assetto offensivo. Il perno delle nuove soluzioni sarà Kenan Yildiz, ormai figura centrale nel progetto. Il turco può muoversi a sinistra o agire tra le linee, aprendo a due possibilità.

La prima prevede un tridente classico con Yildiz sul lato mancino, Francisco Conceição a destra e Loïs Openda al centro, con il belga oggi favorito su Jonathan David.

La seconda idea valorizza la creatività di Yildiz nel cuore del gioco, alle spalle della coppia Openda-David. Una configurazione più verticale, che potrebbe garantire imprevedibilità in attesa del rientro di Vlahovic.

