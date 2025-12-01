Juventus in ansia: Vlahovic rischia due mesi e cambia l’attacco
Foto © Stefano D’Offizi
Vlahovic ko, Juventus chiamata a reagire
L’infortunio di Dusan Vlahovic piomba come una notizia pesante sul cammino della Juventus. L’attaccante serbo si è fermato nella sfida contro il Cagliari, accusando un problema muscolare durante una conclusione. Le parole di Luciano Spalletti, immediate e dirette, hanno disegnato un quadro complesso: il tecnico ha parlato di stiramento e le prime valutazioni indicano uno stop tra le sei e le otto settimane. Gli esami in corso dovranno confermare l’entità del guaio muscolare, ma il rischio è concreto.
Per i bianconeri, il forfait di Vlahovic rappresenta una perdita significativa sia tecnica che tattica.
La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.
Le opzioni di Spalletti per ridisegnare l’attacco
L’assenza del serbo costringe Spalletti a interventi mirati sull’assetto offensivo. Il perno delle nuove soluzioni sarà Kenan Yildiz, ormai figura centrale nel progetto. Il turco può muoversi a sinistra o agire tra le linee, aprendo a due possibilità.
La prima prevede un tridente classico con Yildiz sul lato mancino, Francisco Conceição a destra e Loïs Openda al centro, con il belga oggi favorito su Jonathan David.
La seconda idea valorizza la creatività di Yildiz nel cuore del gioco, alle spalle della coppia Openda-David. Una configurazione più verticale, che potrebbe garantire imprevedibilità in attesa del rientro di Vlahovic.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League