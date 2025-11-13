Juventus, il rinnovo di Kenan Yildiz si complica: Barcellona vigile

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

La trattativa tra Kenan Yildiz e la Juventus si blocca

La situazione di Kenan Yildiz si fa tesa. Il talento turco della Juventus ha interrotto le trattative per il rinnovo del contratto, lasciando aperta la possibilità di una cessione. Il nodo principale resta l’ingaggio: il giocatore chiede circa sei milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dal club bianconero.

Secondo fonti vicine alla società, il consiglio di amministrazione avrebbe deciso di sospendere i negoziati dopo un incontro senza esito. La distanza tra le parti è ancora ampia, e il rischio di rottura cresce di giorno in giorno.

Le big europee si muovono: occhi puntati su Yildiz

Con le trattative in stallo, diversi top club stanno monitorando la situazione. Chelsea, Arsenal e Real Madrid hanno già espresso interesse, consapevoli del potenziale del giovane trequartista.

In estate, il Chelsea aveva messo sul tavolo un’offerta da 67 milioni di euro, rifiutata dalla Juventus. Tuttavia, con il rinnovo bloccato, il valore di mercato di Yildiz potrebbe salire ulteriormente, fino a toccare i 100 milioni nella prossima finestra.

Barcellona in agguato: il futuro del talento turco è incerto

Il Barcellona segue da vicino la vicenda e potrebbe inserirsi se la Juventus non riuscisse a chiudere in tempi rapidi. Per i bianconeri, perdere un talento così nel pieno di una ricostruzione sarebbe un duro colpo tecnico e simbolico.

Yildiz, ormai protagonista in Serie A, si trova a un bivio decisivo: proseguire la crescita a Torino o inseguire un progetto più ambizioso all’estero. Il tempo stringe, e ogni giorno che passa rende la sua permanenza alla Juventus sempre più incerta.

