Juventus: il ricordo di Gianni Agnelli nell’anniversario della sua scomparsa

La Juventus si appresta a disputare una fondamentale gara contro il Napoli, che vale tanto per il prosieguo della sua stagione. Tuttavia, in questa giornata di vigilia dello scontro diretto, il pensiero del mondo bianconero si concede un istante di profonda e intensa distrazione dalle vicende squisitamente legate al campo e ai risultati. Oggi, 24 gennaio, ricorre infatti il 23° anniversario della scomparsa di Gianni Agnelli, pilastro del mondo Juventus, oltre che icona italiana di successo nel mondo nel corso della seconda metà del secolo scorso. La Vecchia Signora ricorda il suo più grande cavaliere, o meglio, il suo Avvocato, con cui ha vissuto momenti indelebili bagnati da vittorie sportive e rinsaldati dalla definizione di un’identità tecnica e non unica nel panorama del football globale.

Juventus, la grandezza di Gianni Agnelli nel ricordo per il suo anniversario

Ironia della sorte, quel funesto 24 gennaio 2003, data della scomparsa di Gianni Agnelli, figura chiave del mondo Juventus, fu giorno di vigilia di una gara di campionato per la formazione all’epoca allenata da Marcello Lippi, esattamente come in questa occasione in cui ricorre l’anniversario. Il giorno seguente il profondo lutto, la squadra si ritrovò ad affrontare in casa il Piacenza. Vittoria netta per 2-0 siglata proprio da quell’Alessandro Del Piero, per il quale l’avvocato stravedeva fin dai suoi primi istanti con la maglia juventina. A tal punto da affibbiargli l’iconico soprannome di Pinturicchio. Il capitano segnò quel successo prima con uno dei suoi più spettacolari gol della sua immensa carriera e poi con un assist a Pavel Nedvěd.

Quella Juventus si apprestava a vincere il suo Scudetto numero 27, ma anche a vivere l’ennesima delusione europea con la sconfitta ai calci di rigore nella finale di Champions League contro il Milan. In pieno stile Agnelli, però, quella squadra portò comunque a compimento una stagione importante, come l’avvocato avrebbe sperato. Non è un caso se di lì, a distanza di poche annate, i colori bianconeri si sarebbero visti scivolare in uno dei baratri più bui della loro storia leggendaria. Salvo poi rialzarsi solo con l’avvento (o forse sarebbe più corretto dire il ritorno) alla presidenza di un membro di quella famiglia che aveva indissolubilmente legato la propria vita a quei colori.

“Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”: il miglior omaggio all’Avvocato

Vincere domenica sera contro il Napoli sarebbe il miglior modo possibile per la Juventus per onorare l’anniversario della scomparsa di Gianni Agnelli. Un club che riconosce nel successo l’unica cosa che conta non potrebbe omaggiare diversamente il ricordo di una delle colonne che l’hanno reso un simbolo del calcio italiano a livello globale, aggiudicandosi decine di trofei in campo nazionale e internazionale, imponendo i colori bianconeri su ogni trono calcistico esistente.