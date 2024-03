Juventus idea Vecino – La Juventus non si trova nel momento più esaltante della propria stagione in termini di risultati, tuttavia il ritorno nelle coppe europee pare certo (molto probabilmente in Champions League). Per questo motivo i bianconeri sono a caccia di affari a basso costo per poter allungare la rosa includendo elementi di esperienza, e secondo quanto riporta oggi Tuttosport il nome nuovo è quello di Matias Vecino.

Esperienza cercasi – Già nel mercato invernale la Juventus ha provato ad allungare le rotazioni a centrocampo con Giacomo Bonaventura, ma la Fiorentina non aveva intenzione di cedere il calciatore e adesso le parti sembrano vicine al rinnovo. Vecino potrebbe invece essere un nome appetibile per il mercato estivo: Matias è un centrocampista con ottimi tempi d’inserimento e con vari gol importanti nel curriculum (ricordiamo quello contro la stessa Lazio il quale permise all’Inter di tornare in Champions League).

Juventus, idea Vecino per l’estate

Non solo lui – Vecino potrebbe non essere l’unico arrivo dalla Lazio in casa Juventus: resta viva l’idea Felipe Anderson in scadenza di contratto. L’interesse bianconero è reale, ora deve decidere il calciatore.

