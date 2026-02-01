Juventus, idea Sørloth per l’attacco: valutazioni nelle ultime ore

Ultime ore decisive

A meno di ventiquattro ore dalla chiusura del mercato invernale, la Juventus accelera alla ricerca di un rinforzo offensivo. L’obiettivo è chiaro: aggiungere un profilo affidabile per la seconda parte della stagione di Serie A. Secondo Sky Sport, l’ultima idea porta ad Alexander Sørloth, attaccante dell’Atlético Madrid, nome che nelle prossime ore potrebbe trasformarsi in una pista concreta.

Le alternative valutate

Il percorso non è stato lineare. Nei giorni scorsi la dirigenza bianconera aveva sondato Youssef En-Nesyri del Fenerbahce, ma il marocchino non era convinto della formula proposta, un prestito con diritto di riscatto. Uno scenario che ha aperto la strada all’Al-Ittihad, pronto ad accoglierlo in Arabia Saudita. Attenzione anche a Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, profilo seguito con interesse e che la Juventus potrebbe ritrovare in Serie A qualora il Milan dovesse chiudere l’operazione.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Perché Sørloth

Ecco il punto. Alexander Sørloth rappresenta una soluzione immediata, fisica e già abituata a palcoscenici di alto livello. Con la maglia dell’Atlético Madrid, il norvegese ha collezionato 30 presenze stagionali tra campionato e coppe, segnando 10 gol e servendo 1 assist. Numeri che raccontano affidabilità e continuità, elementi centrali nelle valutazioni della Juventus.

Scenario aperto

Le piste Mateta, En-Nesyri e Mauro Icardi sono state esplorate senza arrivare alla svolta. Ora l’attenzione si concentra su Sørloth, con la società bianconera pronta a valutare un tentativo last minute. Nulla è ancora definito, ma le prossime ore saranno decisive. La Juventus riflette, il mercato corre, e l’attacco resta la priorità assoluta.