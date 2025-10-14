Juventus, idea Skriniar o Kim per rinforzare la difesa
Emergenza difensiva per la Juventus
L’infortunio di Bremer ha aperto un nuovo fronte per la Juventus, costretta a intervenire nel mercato invernale 2026 per aggiungere un difensore centrale di livello. La rosa bianconera è corta e i dirigenti hanno messo nel mirino due profili già conosciuti in Serie A: Milan Skriniar e Kim Min-jae.
Skriniar, ritorno di fiamma dalla Turchia
Il classe 1995, ex Inter, oggi in forza al Fenerbahce, ha totalizzato 37 presenze in stagione con 4 reti e 2 assist. Solido ed esperto, rappresenterebbe un innesto immediato, anche se legato al club turco fino al 2029.
Kim, il profilo internazionale
L’altra pista conduce a Kim Min-jae, protagonista dello scudetto del Napoli con Spalletti e oggi al Bayern Monaco. Nonostante 85 presenze in Germania, in questa stagione il sudcoreano sta trovando meno spazio con Kompany, che gli preferisce la coppia Upamecano-Tah.
Scelte strategiche per il futuro
La Juventus valuta attentamente, anche per questioni di slot extracomunitari. L’arrivo di Kim escluderebbe l’opzione per il terzino destro Nahuel Molina, con possibili alternative come Jonathan Clauss, Jordan Teze o Brooke Norton-Cuffy. La dirigenza bianconera si muove con prudenza, consapevole che la scelta del nuovo centrale sarà decisiva per il prosieguo della stagione.
