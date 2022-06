JUVENTUS SIMEONE – Uno dei protagonisti di questa stagione in Serie A è stato sicuramente Giovanni Simeone. Il Cholito ha disputato probabilmente la sua miglior stagione da quando è in Italia, collezionando 17 gol e 6 assist. Le sue prestazioni non sono passate inosservate a diverse squadre, tra le quali, secondo “La Gazzetta dello Sport“, ci sarebbe anche la Juventus.

JUVENTUS, IDEA SIMEONE COME ALTERNATIVA A VLAHOVIC

Con il riscatto di Morata molto complicato per via della cifra troppo alta concordata con l’Atletico due anni fa, e un Kean possibile partente, i bianconeri dovranno per forza di cose trovare qualcuno che possa dare il cambio o affiancare Dusan Vlahovic. Tra i tanti nomi fatti nelle scorse settimane, quello di Simeone potrebbe essere il più concreto.

Se è vero che il figlio di Diego si trovi a meraviglia a Verona, è pur vero che il salto di qualità in una piazza di altissimo livello sarebbe sicuramente ben gradito. Il giocatore verrà riscattato dall’Hellas, che verserà 12 milioni di euro nelle casse del Cagliari. L’obiettivo del club veneto sarebbe eventualmente quello di vendere l’argentino ad un prezzo molto più alto. La Juventus non ha ancora fatto registrare particolari offensive, ma l’aggiunta di un altro centravanti è necessaria, ecco perchè non è da escludere avance ufficiali nelle prossime settimane.

