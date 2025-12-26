Juventus, idea Senesi per la difesa: primi segnali verso l’estate

Juventus già proiettata sulla prossima stagione

La Juventus non aspetta giugno per muoversi. Anche nei giorni di festa il lavoro di programmazione procede, con l’obiettivo di arrivare pronta al mercato estivo. Dal canale YouTube di Fabrizio Romano, attraverso le parole di Matteo Moretto, emerge una linea chiara: il club bianconero sta monitorando con attenzione il reparto difensivo in vista della prossima stagione di Serie A.

Senesi nel mirino: identikit preciso

Tra i profili seguiti dalla Juventus c’è Marcos Senesi, centrale argentino in forza al Bournemouth. Un nome che convince per caratteristiche tecniche e fisiche: mancino naturale, struttura importante, personalità e capacità di guidare il reparto. La dirigenza bianconera è alla ricerca di un difensore con queste qualità, capace di integrarsi rapidamente e dare affidabilità immediata.

Contratto e sostenibilità dell’operazione

Un altro elemento che rende Senesi un’opzione concreta è la situazione contrattuale. Il difensore ha un accordo con il Bournemouth in scadenza il 30 giugno 2026, dettaglio che apre a valutazioni sostenibili dal punto di vista economico. La Juventus osserva senza fretta, consapevole che il timing sarà decisivo.

Strategia chiara, pista da seguire

Nessuna accelerazione, ma un’attenzione costante. Marcos Senesi è un nome segnato in rosso sull’agenda bianconera e potrebbe diventare uno dei temi centrali del prossimo mercato estivo: la Juventus pianifica, studia e prepara il terreno. Giugno non è lontano, e farsi trovare pronti è già una forma di vantaggio.