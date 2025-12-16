Juventus, idea Schlager a parametro zero per giugno

JUVENTUS SCHLAGER – Oltre alla finestra di mercato di gennaio, la Juventus inizia a pensare anche alla prossima stagione. Nei giorni scorsi si è vociferato di un possibile scambio con l’Inter tra Frattesi e Khephren Thuram, ma tale pista sarebbe al momento impossibile. Stando a quanto riferisce Sky Sport, la dirigenza bianconera starebbe monitorando con grande attenzione Xaver Schlager, centrocampista austriaco nato nel 1997 e in forza al Lipsia.

JUVENTUS SCHLAGER – Il contratto che lo lega al club di Bundesliga scade il prossimo 30 giugno, e il rinnovo sembrerebbe piuttosto lontano. Per questo motivo la Juventus, come diversi altri club, starebbe iniziando a sondare il terreno per un ingaggio a parametro zero per il giocatore cresciuto nel Salisburgo, con cui ha vinto quattro campionati in Austria. Gioca nel Lipsia dal 2022, quando venne ingaggiato dal Wolfsburg. Oltre che da centrocampista, Schlager è in grado di agire anche nell’ulteriore ruolo di fantasista.

