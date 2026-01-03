Juventus, idea ritorno Chiesa: il prestito è il vero nodo

Un’ipotesi che torna d’attualità

La Juventus lavora sottotraccia su un’idea che profuma di ritorno: Federico Chiesa, passato al Liverpool nell’estate 2024 dopo una separazione complessa con l’ambiente bianconero, è di nuovo un nome caldo in ottica Serie A. La dirigenza juventina, con Giorgio Chiellini tra i principali sponsor dell’operazione, valuta il profilo dell’esterno classe 1997 come perfetto per il sistema di gioco di Luciano Spalletti.

La situazione al Liverpool

In Premier League l’esperienza di Chiesa procede senza strappi. L’assenza temporanea di Mohamed Salah, impegnato in Coppa d’Africa, gli ha garantito maggiore spazio, ma il minutaggio complessivo resta contenuto. Poco più di 400 minuti stagionali non bastano a un giocatore che vive di ritmo e continuità. Da qui una riflessione naturale sul futuro, senza forzature ma con apertura.

Il nodo prestito

Al momento non esiste una trattativa formale tra Juventus e Liverpool. I contatti passano dall’agente e il punto centrale è la formula. I bianconeri puntano a un prestito secco, sulla falsariga dell’operazione Kolo Muani, soluzione che ridurrebbe i rischi economici e permetterebbe una valutazione completa sul campo.

Scelta condivisa

Chiesa non intende forzare la mano, ma gradirebbe un ritorno alla Juventus. Ritrovare centralità in Serie A significherebbe anche rilanciarsi in ottica Nazionale italiana. La porta è socchiusa. Ora tocca ai club decidere se aprirla davvero.