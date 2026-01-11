Juventus, idea Mateta per l’estate: sondaggio in casa Palace

Uno sguardo al futuro dell’attacco bianconero

MATETA JUVENTUS – La Juventus attende il rientro di Dusan Vlahovic, possibile nel big match di febbraio contro l’Inter, ma intanto inizia a ragionare sul medio periodo. Il contratto dell’attaccante serbo resta un tema centrale e impone riflessioni concrete sul futuro del reparto offensivo. Ecco il punto. In vista dell’estate 2026, la dirigenza bianconera sta monitorando profili in grado di garantire fisicità, affidabilità e margini di crescita.

Il nome seguito dalla dirigenza

Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i profili osservati con attenzione figura Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace: l’attaccante francese, classe 1997, è stato visionato dal vivo dagli scout della Juventus durante le festività natalizie a Londra. Un segnale chiaro di interesse, seppur ancora in fase esplorativa, per un giocatore che in Premier League ha mostrato continuità e capacità realizzativa.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Valutazioni economiche e scenario 2026

Fino a pochi mesi fa, anche il Milan aveva sondato il terreno per Mateta, ricevendo una valutazione iniziale vicina ai 40 milioni di euro. Oggi lo scenario appare diverso. Il contratto in scadenza a giugno 2027 e la volontà del giocatore di compiere il salto in una big europea potrebbero abbassare le pretese del club inglese. Nell’estate 2026 la Juventus potrebbe tentare l’affondo per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni, avviando il processo di rinnovamento dell’attacco con anticipo e lucidità.