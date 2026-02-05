Juventus, idea Lobotka per l’estate? Spalletti chiama il regista

La Juventus inizia a muoversi in vista della prossima stagione e guarda con attenzione al cuore del centrocampo: tra i profili valutati per rafforzare la mediana spunta quello di Stanislav Lobotka, perno del Napoli e riferimento assoluto della Nazionale slovacca.

Un regista per la nuova Juventus

La possibile pista è stata rilanciata da Antonio Cassano nel corso della trasmissione Viva el Futbol, accendendo i riflettori su un’ipotesi che intreccia presente e passato. La Juventus è alla ricerca di un regista capace di dare ordine, ritmo e continuità al gioco, caratteristiche che Lobotka ha espresso ai massimi livelli negli ultimi anni in Serie A.

Il legame con Luciano Spalletti

A rendere credibile l’operazione è soprattutto il rapporto con Luciano Spalletti. L’attuale tecnico della Juventus è stato l’allenatore che ha definitivamente consacrato Lobotka a Napoli, trasformandolo in uno dei migliori interpreti del ruolo nel campionato italiano. Un’intesa tecnica profonda, costruita su fiducia e centralità tattica, che potrebbe spingere il centrocampista a valutare un nuovo capitolo della sua carriera.

Strategie e scenari estivi

Molto dipenderà dalle scelte del Napoli, che considera Lobotka un elemento chiave, e dalla volontà del giocatore. A 31 anni, lo slovacco si trova davanti a una decisione che va oltre il campo, tra ambizioni sportive e scelte di vita. La Juventus osserva, Spalletti riflette: l’estate potrebbe aprire scenari interessanti.