Juventus, idea Lobotka per il centrocampo: Spalletti può influire
Foto © Stefano D’Offizi
Juventus, occhi su Lobotka per rinforzare il centrocampo
Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus starebbe valutando con attenzione il profilo di Stanislav Lobotka per la prossima sessione di mercato. Il centrocampista slovacco, oggi in forza al Napoli, è stimato per le sue qualità di regia e per la grande esperienza accumulata in Serie A e con la Nazionale slovacca.
Il legame con Spalletti può favorire l’operazione
Uno dei motivi che spinge il club bianconero a monitorare la situazione è il rapporto tra Lobotka e Luciano Spalletti, con cui ha conquistato lo scudetto nella stagione 2022/23. L’attuale tecnico della Juventus conosce bene le qualità del giocatore e potrebbe influenzare positivamente la trattativa, qualora la dirigenza bianconera decidesse di affondare il colpo.
Valutazione e concorrenza internazionale
Arrivato al Napoli nel gennaio 2020, Lobotka è sotto contratto fino al 30 giugno 2027 e ha un valore di mercato stimato intorno ai 25 milioni di euro, secondo Transfermarkt. In questa stagione ha totalizzato otto presenze in campionato, fornendo un assist. Non solo l’Italia però guarda a lui: anche il Manchester United avrebbe messo gli occhi sul regista slovacco, pronto a inserirsi nella corsa se si aprissero spiragli per una sua cessione.
