Juventus, idea Kessié per gennaio: trattativa e condizioni
Juventus a caccia di rinforzi
La Juventus si prepara al calciomercato invernale 2026 con l’obiettivo di rinforzare la mediana: la dirigenza bianconera ha messo nel mirino due volti noti della Serie A, attualmente protagonisti in Arabia Saudita: Sergej Milinković-Savić e Franck Kessié.
Kessié nome caldo per Allegri
Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex centrocampista di Milan e Atalanta, oggi all’Al-Ahli, rappresenta la pista più concreta. Classe 1996, Kessié si è trasferito dal Barcellona al club saudita nell’estate 2023 per 12,5 milioni di euro, collezionando finora 87 presenze, 17 gol e 9 assist. Con l’Al-Ahli ha già vinto la Champions League asiatica e la Supercoppa d’Arabia Saudita, confermandosi uomo decisivo anche fuori dall’Europa.
Ostacolo ingaggio
Il nodo principale riguarda l’ingaggio: Kessié percepisce 14 milioni di euro netti a stagione, cifra lontana dagli standard della Juventus. Per tornare in Serie A, il centrocampista ivoriano dovrà accettare un sostanzioso ridimensionamento. Un vantaggio, però, è rappresentato dal suo passaporto italiano, che lo esclude dai vincoli per extracomunitari.
Scenario di mercato
In passato Inter, Roma e Fiorentina hanno monitorato il giocatore, ma oggi è la Juventus a muoversi con maggiore decisione. Molto dipenderà dalla disponibilità di Kessié a ridurre le pretese economiche. I prossimi mesi potrebbero aprire una trattativa destinata a diventare uno dei temi caldi del mercato di gennaio.
