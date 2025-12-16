Juventus, idea Hojbjerg per gennaio: profilo ideale per Spalletti

Il piano della Juventus per gennaio

La Juventus si avvicina al mercato di gennaio con una priorità chiara. Rafforzare il centrocampo per sostenere la corsa al quarto posto e dare più solidità alla seconda parte di stagione. Alla Continassa si lavora su un profilo di esperienza, capace di incidere subito e di garantire equilibrio. Il nome sul tavolo è quello di Pierre-Emile Hojbjerg.

Hojbjerg, il profilo che convince Spalletti

Il centrocampista danese, oggi al Marsiglia, è considerato un rinforzo affidabile per leadership, letture tattiche e personalità. Luciano Spalletti lo vede come un elemento funzionale sia nel 3-4-2-1 attuale sia in un eventuale 4-2-3-1. Hojbjerg sa schermare la difesa, dare ordine in possesso e guidare i compagni nei momenti delicati. Qualità che alla Juventus non abbondano e che diventano decisive nella gestione delle partite bloccate.

I rapporti con il Marsiglia e l’ostacolo De Zerbi

L’operazione, però, non è semplice. I rapporti tra Juventus e Marsiglia sono buoni, ma la posizione del club francese resta rigida. Roberto De Zerbi considera Hojbjerg centrale nel progetto tecnico e non vorrebbe privarsene a stagione in corso. È qui che nasce l’unica vera leva bianconera.

La possibile contropartita

Per aprire uno spiraglio, la Juventus potrebbe mettere sul tavolo Manuel Locatelli, profilo da sempre apprezzato da De Zerbi. Uno scambio o una formula creativa resta l’ipotesi più concreta. Ecco il punto. Se i bianconeri vogliono davvero Hojbjerg, servirà una mossa decisa e mirata. Il tempo stringe, gennaio è vicino.