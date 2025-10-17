Juventus, idea Gustavo Sà: occhi sul talento del Famalicão

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 17 Ottobre 2025

Juventus a caccia di rinforzi per il centrocampo

La Juventus è pronta a muoversi sul mercato di gennaio e guarda con attenzione a Gustavo Sà, centrocampista classe 2004 in forza al Famalicão. Considerato tra i prospetti più interessanti del calcio portoghese, il giovane è già protagonista con l’Under 21 e si è imposto come uno dei talenti emergenti della Liga Portugal.

Profilo giovane per il futuro bianconero

Il club torinese, alle prese con nuove valutazioni sul proprio organico, cerca un innesto capace di garantire prospettiva e qualità. Gustavo Sà viene descritto come un centrocampista moderno, abile in entrambe le fasi e con margini di crescita notevoli: la Juventus vede in lui un investimento a medio-lungo termine, utile per rafforzare una mediana che necessita di nuove energie in vista della seconda parte della stagione 2025-26.

Strategie e concorrenza sul mercato

Il Famalicão non sembra intenzionato a svendere il proprio gioiello, ma un’offerta importante potrebbe aprire alla trattativa. Sul giocatore ci sono anche altri club europei, ma la Juventus potrebbe giocare d’anticipo per assicurarsi un talento destinato a crescere ancora.

Un segnale di progettualità

L’interesse per Gustavo Sà conferma la volontà dei bianconeri di puntare su giovani di prospettiva, in linea con la strategia di rinnovamento avviata negli ultimi anni. A Torino, l’idea è quella di costruire un centrocampo solido che possa garantire equilibrio immediato e valore tecnico nel futuro prossimo.

LEGGI ANCHE: