Juventus, idea Celik per la fascia destra: lo scenario per l’estate

La Juventus inizia a muoversi con anticipo sul mercato, pianificando gli interventi in vista della prossima stagione. Tra le priorità della dirigenza bianconera c’è il rafforzamento della fascia destra e, accanto al profilo di Norton-Cuffy, prende quota anche il nome di Zeki Celik, attualmente in forza alla Roma.

Celik, occasione di mercato

L’esterno turco, classe 1997, è in scadenza di contratto con la Roma e, al momento, non sembra intenzionato a rinnovare. Una situazione che ha attirato l’attenzione della Juventus, sempre vigile sulle opportunità a costo contenuto. Celik sta trovando continuità e rendimento sotto la guida di Gian Piero Gasperini, mostrando affidabilità difensiva e una crescente partecipazione alla fase offensiva.

Le mosse della Juventus

In casa Juventus l’idea è chiara. Anticipare la concorrenza e impostare un’operazione che possa garantire qualità ed esperienza senza appesantire il bilancio. La dirigenza bianconera starebbe valutando la possibilità di mettere sul tavolo un contratto triennale per Celik, considerato un profilo adatto sia a una linea difensiva a quattro sia a un sistema con esterni a tutta fascia.

Roma in attesa

La Roma, dal canto suo, osserva con attenzione. Il club giallorosso è consapevole del rischio di perdere il giocatore a parametro zero e dovrà decidere se provare un ultimo rilancio o aprire a una cessione anticipata. La posizione di Celik resta ferma. “Voglio valutare il mio futuro a fine stagione”, è il messaggio filtrato dall’entourage.

La Juventus resta alla finestra, pronta ad affondare il colpo quando i tempi saranno maturi.