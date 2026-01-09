Juventus, idea Bernardo Silva: regista d’élite per il centrocampo

Centrocampo, la priorità assoluta di Spalletti

C’è una certezza che guida il mercato invernale della Juventus: serve un centrocampista. Anzi, più di uno. È la richiesta chiara di Luciano Spalletti, deciso a dare finalmente stabilità al 4-2-3-1 o, quantomeno, a una difesa a quattro credibile. Senza un riferimento tecnico in mezzo al campo, il progetto resta incompleto. Ecco il punto: la dirigenza bianconera vuole esperienza immediata, non scommesse.

Bernardo Silva, occasione da cogliere

In questo quadro prende forma il nome di Bernardo Silva. Il portoghese del Manchester City è in scadenza il 30 giugno e ha già comunicato la volontà di non rinnovare. Un dettaglio che apre scenari concreti anche a gennaio. Secondo La Stampa, la Juventus sta lavorando sotto traccia per anticipare una concorrenza che in estate si annuncia folta.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Un’operazione “alla Modric”

L’idea è chiara: replicare un’operazione simile a quella realizzata dal Milan con Luka Modric. Un leader tecnico, abituato a vincere, capace di prendersi responsabilità e di guidare il reparto nei momenti decisivi. Bernardo Silva, a 31 anni, risponde perfettamente all’identikit: visione, gestione dei tempi, qualità nel palleggio e personalità internazionale.

Maglia pesante, nessuna paura

Indossare la maglia della Juventus non è per tutti. Ma chi ha vinto tutto con il Manchester City e in Premier League sa cosa significhi reggere la pressione. Analizziamolo: se l’operazione diventasse sostenibile sul piano economico, i bianconeri avrebbero tra le mani il giocatore capace di far svoltare il centrocampo. E dare finalmente un volto preciso alla squadra di Spalletti.