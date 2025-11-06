Juventus, idea Ake: il difensore del City può partire a gennaio
Juventus, occhi su Nathan Ake per rinforzare la difesa
La Juventus guarda alla Premier League per puntellare la retroguardia in vista della seconda parte di stagione. Il nome nuovo sul taccuino di Damien Comolli è quello di Nathan Ake, difensore del Manchester City, che potrebbe lasciare l’Etihad Stadium già nella finestra di mercato invernale.
Il club inglese non ha inserito il giocatore tra i cedibili, ma sarebbe disposto ad ascoltare offerte tra i 30 e i 35 milioni di euro. L’ex Bournemouth, arrivato nel 2020 per 41 milioni di sterline, non sta trovando continuità sotto la guida di Pep Guardiola e valuta un nuovo inizio altrove.
Ake spinge per giocare, la Juventus osserva con attenzione
Il 30enne olandese è consapevole che il minutaggio limitato possa compromettere la sua presenza nella Nazionale olandese in vista della prossima Coppa del Mondo. Il ct Ronald Koeman gli avrebbe già fatto sapere che senza un impiego costante difficilmente sarà convocato.
Da qui nasce la volontà di cambiare squadra, con la Juventus pronta ad approfittarne. I bianconeri cercano un difensore affidabile e versatile, capace di agire sia da centrale che da laterale in una difesa a tre.
Un’eventuale trattativa non sarà semplice, ma la società torinese intende muoversi con decisione: Ake rappresenta il profilo ideale per solidità, esperienza internazionale e maturità tattica.
