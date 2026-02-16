Juventus, i precedenti con il Galatasaray in Champions League

Archiviata la travagliata e discussa sconfitta contro l’Inter dell’ultimo turno di campionato, per la Juventus è tempo di proiettarsi con la mente all’imminente prossimo impegno. Oggi infatti è già vigilia del primo di due match fondamentali per il prosieguo della stagione bianconera, l’andata dello spareggio per l’accesso agli ottavi di Champions League contro il Galatasaray. Nel corso della loro lunga storia nella più importante e ambita competizione europea, le due squadre si sono già affrontate varie volte, per cui quale migliore occasione per andare a rivivere gli incroci e gli scontri tra queste due formazioni per prepararsi a questo appuntamento. Tra numeri, gioie dolori e momenti amarcord, ecco i precedenti tra Juventus e Galatasaray.

Juventus, la storia dei precedenti con il Galatasaray

I precedenti in Champions League tra Juventus e Galatasaray sono 6, con un bilancio che vede prevalere i turchi con 2 successi (e 9 gol segnati), a fronte di uno solo dei bianconeri (7 reti messe a segno) e 3 pareggi. Le due formazioni si sono sempre affrontate nella fase a gironi, per cui quella di domani sarà la prima volta di un confronto ad eliminazione diretta. L’unica vittoria della Vecchia Signora è arrivata in casa, mentre in Turchia conta 2 ko e un pari. Un motivo in più per rompere questo tabù in trasferta contro i giallorossi di Istanbul.

Ti potrebbe interessare Juventus, Thuram recupera per il Galatasaray Champions League

Il primo confronto ufficiale nella più importanze competizione continentale risale alla stagione 1998/1999. La gara d’andata al “Delle Alpi” terminò per 2-2, con i bianconeri che in 10 uomini (espulso Peruzzi) rimontarono grazie ad una rete di Birindelli. Anche nel match di ritorno, nessuna delle due riuscì a prevalere sull’altra, arenandosi sull’1-1. Stavolta, però, furono i turchi a riacciuffare, nel finale, il vantaggio degli ospiti siglato da Amoruso. Al termine di quella fase a gironi, entrambe le squadre chiusero a 8 punti, ma la Juventus riuscì a passare il turno come prima del raggruppamento grazie ad una migliore differenza reti.

I successivi precedenti tra Juventus e Galatasaray arrivano qualche anno dopo, nella stagione 2003/2004, contrassegnati dai gol dei due giocatori forse più rappresentativi della storia internazionale dei due club. Ancora una volta, la partita d’andata fu giocata a Torino, dove i bianconeri raccolsero la loro prima (e finora unica) vittoria contro i turchi grazie ad una doppietta di Del Piero. Al ritorno, disputatosi a Dortmund, invece, non ci fu storia, con i giallorossi che s’imposero per 2-0 con un’altra marcatura multipla, quella di Hakan Şükür. Anche all’epoca, la Juventus chiuse il girone da capolista, mentre i turchi, terzi, retrocessero in Coppa UEFA.

Il doloroso ultimo incrocio esattamente 10 anni dopo

Veniamo all’ultimo dei precedenti tra Juventus e Galatasaray, che risale all’annata 2013/2014. Un confronto che a distanza di oltre un decennio ancora suscita ricordi dolorosi ai bianconeri. Dopo aver pareggiato nella prima gara per 2-2 a Torino, nella seconda in terra turca accadde l’imponderabile. La partita, l’ultima del girone, fu sospesa dall’arbitro poco dopo la mezz’ora a causa di una fitta nevicata che aveva ormai reso impossibile continuare. La restante ora di gioco fu disputata il pomeriggio seguente, su un campo a dir poco discutibile. Ai bianconeri sarebbe bastato il pareggio per passare agli ottavi come seconda alle spalle del Real Madrid.

E invece, al minuto 85, la formazione all’epoca allenata da Roberta Mancini riuscì nel colpaccio. Grazie ad un altro ex Inter, Wesley Sneijder, che castigò Buffon, gelando la Juventus e condannandola al terzo posto. I bianconeri finirono così in Europa League, proprio nell’anno in cui la finale si disputava a Torino. Purtroppo però, la squadra di Conte abbandonò la competizione in semifinale, perdendo l’opportunità di giocare l’atto conclusivo in casa e di provare a riportare in bacheca un trofeo internazionale.

Al netto di questo viaggio nel tempo alla riscoperta dei precedenti tra le due squadre, appare chiaro che storicamente il Galatasaray è un avversario parecchio ostico. Non importa il periodo storico. A maggior ragione deve far riflettere il dato in trasferta, visto che la partita di domani si giocherà in Turchia. I giallorossi confidano molto sul fattore campo, in cui l’energia e il calore del pubblico riescono a infiammare l’ardore dei giocatori. La Juventus dovrà essere brava a mantenere la lucidità, senza lasciarsi intimorire dall’ambiente circostante. Solo così potrà evitare di essere travolta dalla furia agonistica degli avversari per portare a casa un risultato più che positivo in vista del ritorno.