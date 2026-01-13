Juventus, Gatti vuole restare: scambio col Milan in stallo

La posizione di Gatti è chiara

Nel pieno delle voci di mercato, emerge un punto fermo: Federico Gatti non ha chiesto la cessione e non sta spingendo per lasciare la Juventus. A chiarirlo è Matteo Moretto, che ha ribadito come la priorità del difensore sia restare in bianconero. Una presa di posizione netta, che raffredda le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane su un possibile addio a gennaio.

Le idee del Milan e lo scenario dello scambio

Secondo Tuttosport, Milan e Juventus hanno valutato un’operazione basata su uno scambio di prestiti fino a fine stagione. Sul tavolo il nome di Ruben Loftus-Cheek, con Gatti come possibile contropartita tecnica. Un’ipotesi esplorata, non una trattativa avanzata, che avrebbe trovato il gradimento di entrambi gli allenatori, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, attratti dall’equilibrio tattico dell’operazione.

L’infortunio e il muro della Juventus

Ecco il punto decisivo. La Juventus non intende privarsi di Gatti nella sessione invernale, soprattutto alla luce dell’infortunio che lo ha recentemente fermato. La dirigenza considera il difensore una risorsa strutturale per il presente e per il futuro, al di là delle contingenze di mercato. Anche per questo, l’idea di uno scambio a gennaio viene vista come difficilmente praticabile.

Gennaio destinato a scivolare via

Tra la volontà del giocatore, la prudenza del club e un contesto tecnico delicato, l’asse Juventus–Milan resta in standby. Se ne potrà riparlare più avanti. Per ora, Federico Gatti resta dov’è. E non sembra affatto un dettaglio.