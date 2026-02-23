Juventus-Galatasaray: probabili formazioni e dove vederla in tv

Serata da dentro o fuori per la Juventus. Dopo il pesante 5-2 subito all’andata a Istanbul, i bianconeri di Luciano Spalletti sono chiamati a un’impresa quasi titanica per ribaltare il risultato e strappare il pass per gli ottavi di UEFA Champions League. Si gioca mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 21.00 all’Allianz Stadium di Torino.

La squadra arriva all’appuntamento nel momento più buio della stagione. Alla sconfitta in Coppa Italia contro l’Atalanta hanno fatto seguito i ko con Inter, Galatasaray e, nell’ultimo weekend, con il Como in campionato. Un filotto negativo che ha gettato nello sconforto l’ambiente, ma che rende ancora più vitale una reazione sul palcoscenico europeo.

Juventus-Galatasaray, le probabili formazioni

Spalletti deve fare i conti con un’emergenza difensiva. Out Cabal e Cambiaso per squalifica, ai box gli infortunati Milik, Vlahovic e Holm. In dubbio anche Bremer e Yildiz. Davanti a Di Gregorio (sotto esame dopo le ultime uscite) spazio a una linea a quattro inedita: Kalulu, Gatti, Kelly e Kostic. A centrocampo Locatelli e Thuram, con il tridente leggero Conceiçao, McKennis e Boga a supporto dell’unica punta David.

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sara, Torreira; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. Allenatore: Buruk

I turchi si presentano con la stessa formazione dell’andata, senza squalificati né infortunati. Un lusso che Spalletti non può permettersi.

Juventus-Galatasaray, dove vedere la partita

La gara sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su Amazon Prime Video. Per la Juventus è l’ultima chiamata della stagione. Servirà una notte perfetta per evitare che questo incubo continui.