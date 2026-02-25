Juventus-Galatasaray: formazioni, orario e dove vederla

La Juventus si gioca la stagione europea contro il Galatasaray nel ritorno dei playoff di UEFA Champions League. All’Allianz Stadium, i bianconeri devono ribaltare il pesante 5-2 dell’andata per centrare gli ottavi. Servirà una vittoria con quattro gol di scarto per qualificarsi direttamente, oppure con tre reti per allungare la sfida ai supplementari.

La squadra di Luciano Spalletti arriva all’appuntamento dopo la sconfitta interna in Serie A contro il Como, un 2-0 che ha acceso nuove riflessioni sull’equilibrio difensivo.

Orario e probabili formazioni

Il match è in programma mercoledì 25 febbraio alle ore 21.

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti.

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sara, Torreira; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk.

Spalletti si affida alla qualità di Yildiz e alla fisicità di David, mentre i turchi puntano sulla profondità di Osimhen e sull’esperienza di Torreira.

Dove vederla in tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video, visibile su smart tv e in streaming tramite app e piattaforma web.

Alla Juventus serve una notte perfetta. L’Europa non ammette calcoli.