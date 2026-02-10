Juventus, futuro Vlahovic riaperto: le parole di Ottolini

Vlahovic, un caso ancora aperto

Lo sguardo della Juventus resta puntato sul futuro e, tra i dossier più delicati, continua a esserci quello legato a Dusan Vlahovic. L’ipotesi di una separazione a fine stagione è sul tavolo da mesi, ma nelle ultime ore lo scenario sembra meno definito di quanto apparisse. Il contratto, il rendimento e la centralità tecnica dell’attaccante tengono aperto un dibattito che potrebbe riservare sviluppi inattesi.

Le parole di Ottolini

A riaccendere il tema è stato Marco Ottolini, direttore sportivo della Juventus, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Un passaggio, in particolare, ha attirato l’attenzione:

“Esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu? È stata una delle considerazioni che abbiamo fatto. Perché comunque Vlahović tra qualche settimana tornerà a disposizione. Non è un discorso totalmente chiuso”. Parole che lasciano spazio a una riflessione più ampia sul ruolo del serbo nel progetto bianconero.

Yildiz e la linea del club

Nel suo intervento, Ottolini ha ribadito anche la volontà del club di trattenere i talenti: “Veder arrivare Kenan Yildiz a questo livello è raro. I giocatori forti li vogliamo tenere”. Un messaggio chiaro, che riguarda anche il peso specifico delle scelte future.

Fiducia in Spalletti e prospettive

Infine, la conferma sulla panchina: “Siamo estremamente contenti del lavoro di Luciano Spalletti”. La Juventus cresce e, in questo contesto, il futuro di Vlahovic resta una variabile ancora tutta da scrivere.